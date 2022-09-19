شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عرفات ينتظم في مران الإسماعيلي استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر كريم عرفات، الوافد الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، لأول مرة بمران الفريق الذى أقيم مساء اليوم خلال فترة الإعداد الحالية، ضمن برنامج التحضير لخوض منافسات النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المحلي.

وحظى اللاعب باستقبال من جانب حسني عبد ربه مدير الكرة، وأيمن كمال مدرب الفريق وزملائه الجدد، وسط أجواء مثالية.

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، قد تعاقد مع اللاعب الذي يشغل مركز الظهير الأيمن قادما من فريق فيوتشر لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

ويواصل مسئولو الدراويش إبرام تعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية سعيا لإعادة النادي إلى مكانته الطبيعية منافسا وحاصدا للألقاب وإسعاد الجماهير العاشقة لناديها.