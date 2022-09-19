شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب غياب شادي حسين عن مران الأهلي المسائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن شادي حسين صفقة الفريق الأحمر الجديدة غاب عن المشاركة في مران الأهلي المسائي، اليوم الإثنين، من أجل التوجه إلى أحد المراكز الطبية الخاصة لإجراء القياسات البدنية الشاملة، أسوة بما حدث مع كل لاعبي الأهلي في بداية فترة الإعداد.

وشارك شادي حسين في المران الصباحي للأهلي، ولكن لم يتمكن من المشاركة في المران المسائي، بعدما رافق الدكتور أحمد أبو عبلة إلى أحد المراكز الطبية من أجل الخضوع للقياسات البدنية الشاملة.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه المسائي اليوم على ملعب التتش، ‏استعدادًا للموسم الجديد الذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري في دور الـ32 بدوري أبطال ‏أفريقيا.‏

وعقد مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين داخل التتش قبل انطلاق المران، كما حرص على ‏الاجتماع بجهازه المعاون، وذلك ضمن الجلسات التنسيقية التي يجريها بشكل يومي مع ‏معاونيه.‏

واشتمل مران الأهلي على فقرة إحماء قبل خوض تدريبات الكرة والتي اشتملت على جانب ‏فني وخططي.‏

وشهد مران الفريق مشاركة الحارس عمر كامل حارس فريق "2006" مع الثلاثي علي ‏لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، الذين أدوا تدريباتهم تحت إشراف يانكون ميشيل ‏مدرب الحراس.‏

وواصل أحمد نبيل كوكا تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات ‏تحت إشراف الجهاز الطبي وفقًا للبرنامج الخاص به.‏

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم ‏‏21 ‏سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش ‏يوم ‏‏29 سبتمبر الجاري.‏

يذكر أن الأهلي يخوض مرانه على فترتين يوميًّا بملعب التتش، بعد تطبيق نظام اليوم الكامل في فترة ‏الإعداد.‏