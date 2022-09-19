شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتصدر مجموعته فى البطولة العربية لليد قبل ملاقاة بطل الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق كرة اليد بنادى الزمالك ترتيب مجموعته الثالثة بالبطولة العربية بتونس برصيد 4 نقاط قبل مواجهة مولودية الجزائر فى ختام الدور الأول غدا الثلاثاء.

بينما يأتى الترجي التونسى فى المركز الثانى برصيد نقطتين يليه الكويت الكويتى فى المركز الثالث بنفس الرصيد و أخيرا مولودية الجزائر بدون نقاط.

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الكويت الكويتى بنتيجة 20/23 أمس فى ثانى مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس خلال الفترة من 17 حتى 27 سبتمبر الجارى.

وكان الزمالك قد نجح فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته السبت، على الترجي التونسى بنتيجة 28/32.

وتُوج فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاثة أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 11/13 لصالح الزمالك، وسط محاولات الأهلى لتقيل فارق الأهداف.