شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن تعاقده مع محمد عادل لاعب وسط الإسماعيلى لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى سيراميكا، عن تعاقده مع محمد عادل، لاعب وسط فريق الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة 3 مواسم.

وجاء انضمام محمد عادل لصفوف نادي سيراميكا، بناءً على رغبة الكابتن أحمد سامى المدير الفنى للفريق.

وتحرص إدارة سيراميكا على تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة، وفقًا لاختيارات الكابتن أحمد سامى، المدير الفنى للفريق، الذي يسعى لخلق توليفة مميزة في الموسم المقبل، تجمع عناصر الشباب مع الخبرة حتى يستطيع نادي سيراميكا تحقيق النتائج المرجوة، بما يتناسب مع مستوى طموحات إدارة النادي.