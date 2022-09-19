شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 19 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ‏شادي حسين لاعب الفريق خضع اليوم لفحوصات طبية شاملة اشتملت على إجراء أشعة ‏متعددة وتحاليل، وذلك ‏ضمن الخطوات التي اتبعها النادي في الملف الطبي لكل لاعبي الفريق ‏للتحضير للموسم الجديد.‏

وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على الترحيب بشادي حسين على هامش مران الفريق ‏الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش في أول تواجد له بعد انضمامه رسميًّا لصفوف ‏الفريق قادمًا من نادي سيراميكا كليوباترا بعقد لمدة خمسة مواسم قادمة.‏