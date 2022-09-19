شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 19 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن شادي حسين لاعب الفريق خضع اليوم لفحوصات طبية شاملة اشتملت على إجراء أشعة متعددة وتحاليل، وذلك ضمن الخطوات التي اتبعها النادي في الملف الطبي لكل لاعبي الفريق للتحضير للموسم الجديد.
وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على الترحيب بشادي حسين على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش في أول تواجد له بعد انضمامه رسميًّا لصفوف الفريق قادمًا من نادي سيراميكا كليوباترا بعقد لمدة خمسة مواسم قادمة.
يعود يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، لتشكيل فريقه الأساسى أمام إيليكت التشادى في إياب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته يوم 25 أكتوبر الجارى، لتعويض غياب أحمد سيد زيزو نجم الفريق والمنضم لمعسكر المنتخب الوطنى.
يأتى ذلك نظرا لتواجد أحمد سيد زيزو فى معسكر المنتخب الوطنى الذى يتخلله مباراتان وديتان أمام النيجر وليبيريا، والذى يستعد فيهما الفراعنة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتهما 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية.
لاعبو الزمالك ينضمون غدا لمعسكر المنتخب استعدادا لمواجهتى النيجر وليبيريا
ينضم لاعبو الزمالك الدوليون غداً، الثلاثاء، لمعسكر المنتخب الوطني فى برج العرب، بعد العودة من الكاميرون عقب مواجهة إيليكت التشادي باستاد أحمدو أهيدجو، فى ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا .
واختار الجهاز الفنى للمنتخب رباعى الزمالك "زيزو والونش وأحمد فتوح وإمام عاشور" بالإضافة لمحمد صبحى لمعسكر الفريق الوطنى.