شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الهند يصل مصر للمشاركة في بطولة العالم للكراسي المتحركة لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المنتخب الهند منذ قليل إلى صالة حسن مصطفى، استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر لأول مرة خلال الفترة من 17 سبتمبر حتى 26 من نفس الشهر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويلتقي منتخب الهندي مع نظيرة المنتخب مصر يوم الخميس المقبل الساعة 11.30 صباحًا، وكما يخوض مباراة الثانية في تمام الساعة الخامسة مساءًا مع منتخب تشيلي في نفسي اليوم أيضًا.

وتنطلق منافسات البطولة يوم 22 سبتمبر الجاري، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، من المنتظر أن تقام حفلة افتتاح البطولة في الخامسة والنصف مساء بحضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ومحمد الأمين رئيس الاتحاد المصري اللعبة، وعدد من الشخصيات الرياضية الهامة.

وتعد بطولة العالم للكراسي المتحركة هي الأولى من نوعها تاريخيا، وتستضيفها مصر بمشاركة 6 دول هي: مصر والهند وهولندا وسلوفينيا والبرازيل وتشيلي.

يضم كل منتخب 10 لاعبين لخوض بطولة العالم، وذلك يضم التشكيل الأساسي 3 لاعبين، بالإضافة إلى حارس مرمى في الملعب خلال المباراة، بشرط تواجد سيدة فى تشكيل الفريق بالملعب.