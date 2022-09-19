محلل أداء الأهلي يوفر 7 مباريات للاتحاد المنستيري منافس الأحمر ببطولة أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - نجح التونسي ياسين الميكاري، محلل أداء الأهلي، في توفير 7 مباريات لفريق الاتحاد المنستيري التونسي منافس الفريق الأحمر في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، خلال المباراتين اللتين ستقامان في شهر أكتوبر المقبل.

وتمكن الميكاري من توفير 5 مباريات لفريق الاتحاد المسنتيري التونسي خلال مشاركته في الدور يالتونسي، بخلاف توفير مباراتي الفريق التونسي أمام الجيش الرواندي في دور الـ64 لدوري الأبطال، وقام بعرضهما على الجهاز الفني من أجل تحليل منافس الأهلي قبل موقعتي شهر أكتوبر المقبل.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه المسائي اليوم على ملعب التتش، ‏استعدادًا للموسم الجديد الذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري في دور الـ32 بدوري أبطال ‏أفريقيا.‏

وعقد مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين داخل التتش قبل انطلاق المران، كما حرص على ‏الاجتماع بجهازه المعاون، وذلك ضمن الجلسات التنسيقية التي يجريها بشكل يومي مع ‏معاونيه.‏

واشتمل مران الأهلي على فقرة إحماء قبل خوض تدريبات الكرة والتي اشتملت على جانب ‏فني وخططي.‏

وشهد مران الفريق مشاركة الحارس عمر كامل حارس فريق "2006" مع الثلاثي علي ‏لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، الذين أدوا تدريباتهم تحت إشراف يانكون ميشيل ‏مدرب الحراس.‏

وواصل أحمد نبيل كوكا تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات ‏تحت إشراف الجهاز الطبي وفقًا للبرنامج الخاص به.‏

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم ‏‏21 ‏سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش ‏يوم ‏‏29 سبتمبر الجاري.‏

يذكر أن الأهلي يخوض مرانه على فترتين يوميًّا بملعب التتش، بعد تطبيق نظام اليوم الكامل في فترة ‏الإعداد.‏