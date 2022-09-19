المتحدث الرسمي لإنبي يوضح سبب فشل انتقال مصطفى شلبي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد شريف أبو الغيط عضو مجلس إدارة إنبي والمتحدث الرسمي بإسم النادي، أن المقابل المادي أعاق صفقة انضمام مصطفى شلبي للأهلي.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" قال أبو الغيط: "حاولنا ضم محمود متولي كصفقة تبادلية ضمن صفقة انتقال شلبي للأهلي، لكن اكتشفنا أن راتب مدافع الأهلي كبير ولن نقدر على دفعه، لدينا سقف للرواتب، ولا يمكننا تخطيه".

وأضاف عضو مجلس إدارة إنبي: "كان المقابل المادي الذي عرضه الأهلي لضم شلبي ليس مناسبًا لنا، وكنا نريد ضم مدافع الأهلي محمود متولي، لكن اكتشفنا أن ضم أي لاعب من الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز سيكون صعبًا، بسبب الرواتب العالية التي يتقاضاها لاعبي هذه الأندية".

واستكمل: "فريقا فيوتشر وبيراميدز تحدثا إلينا ولكن بشكل غير رسمي من أجل ضم مصطفى شلبي، النادي الوحيد الذي طلب اللاعب رسميًا هو الأهلي، لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح ولم يتفق الطرفان على انتقال اللاعب".

وعن تعاقد النادي مع المدير الفني أحمد كشري لقيادة الفريق قال: "تعاقدنا مع كشري لأنه يجيد الاستفادة من اللاعبين الشباب، ونحن لدينا قطاع ناشئين قوي، ونريد أن نستثمر في هذا الأمر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة".