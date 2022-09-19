رابطة الدوري الإسباني تعلق على إساءات جماهير أتلتيكو مدريد فينيسيوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

أدانت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الإساءات العنصرية التي وجهتها جماهير أتلتيكو مدريد للبرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد قبل مواجهة الديربي بين الفريقين أمس الأحد.

وفاز الريال بالمواجهة بفضل هدفي رودريجو وفيدريكو فالفيردي محققا فوزه السادس على التوالي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وانتشرت تسجيلات فيديو لمجموعة كبيرة من المشجعين يرددون هتافات عنصرية ضد فينيسيوس قبل المباراة.

وسلطت الأضواء على فينيسيوس قبل المباراة بعد تصريحات وكيل اللاعبين الإسباني بيدرو برافو خلال برنامج "ال شيرينجيتو" التليفزيوني، والتي دعا من خلالها اللاعب البرازيلي "للتوقف عن لعب دور القرد"، في إشارة إلى رقصته المعتادة أثناء احتفاله بتسجيل الأهداف.

وخلال مباراة الديربي تواردت أنباء عن حدوث هتافات عنصرية داخل الملعب، حيث تم تداول فيديوهات تتعلق بهذه الوقائع، بشكل واسع عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ليطغى هذا الحادث على المباراة.

وقال متحدث باسم رابطة الدوري الإسباني "ندين كل الحوادث داخل وخارج الملاعب، نعمل مع الأندية للإبقاء على كرة القدم ودية وممتعة".

وأضاف "خطاب الكراهية ليس له وجود في الدوري الإسباني ونعمل دائما مع الأندية والسلطات لتحديد أي حالة من هذا القبيل وتقديمها للقضاء".