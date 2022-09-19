أين هم الآن؟.. "زميل لميدو" وآخر تعاطى المخدرات بين السابقين لمعجزة أرسنال في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

بات إيثان نوانيري لاعب آرسنال صاحب الـ 15 عامًا، أصغر لاعب على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 18 سبتمبر، بعدما دخل كبديل لزميله فابيو فييرا في مباراة برينتفورد والتي فاز بها فريقه 3-0 وتصدر جدول ترتيب البريمرليج.

وكتب إيثان نوانيري اسمه في تاريخ الدوري الإنجليزي بتحطيم الرقم القياسي لأصغر لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وعمره 15 و 181 يومًا، حيث تمكن لاعب منتخب إنجلترا تحت 17 عامًا من اللعب لمدة دقيقة في أول ظهور له في تاريخه.

لكن هل الظهور الأول في سن مبكرة يترجم بالضرورة إلى مهنة متألقة في قمة فرق إنجلترا،حيث سبق معجرة آرسنال العديد من اللاعبين الصغار وتحطم رقهم تلو الآخر، فمنهم من اصبح حاليا بلا نادٍ والبعض الأخر في فرق متوسط.

ونرصد في هذا التقرير أشهر اللاعبين الصغار في الدوري الإنجليزي وما إذا كانوا قد تمكنوا من الارتقاء بعد ظهورهم في سن مبكرة.

جاك روبنسون

وكان جاك روبنسون لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا آخر لاعب على الإطلاق يتم تقديمه تحت قيادة رافا بينيتيز ، حيث انضم لريان بابل في تعادل صعب 0-0 مع هال في اليوم الأخير من موسم 2009/10وكان عمره وقتها 16 سنة وثمانية أشهر وسبعة أيام.

ووقتها اصبح روبنسون أصغر لاعب يلعب مع فريق الريدز في تاريخهم ، لكن المدافع لم يكن قادرًا على اقتحام الفريق الأول في 11 مباراة فقط في أربع سنوات في آنفيلد.

وبعد إعارة إلى ولفز ولفز وبلاكبول، تراجع المدافع وانتقل إلى كوينز بارك رينجرز وهيدرسفيلد ونوتنجهام فورست قبل العودة إلى الدرجة الأولى مع شيفيلد يونايتد لمساعدتهم على احتلال المركز التاسع في 2019-20 ، حيث لعب ست مباريات.

جاري ماكشفري

بدأ اللاعب جاري ماكشفري مع فريق كوفنتري سيتي حين كان عمره (16 عامًا ، ستة أشهر ، 14 يومًا)، أمام أستون فيلا في فبراير 1999، وبعد ذلك انتقل إلى مانشستر ستي وقدم 280 مباراة وسجل 73 هدفًا وصنع 21 هدفًا آخر في 10 سنوات عبر فترتين.

ولعب المهاجم في 11 ناديًا مختلفًا في مسيرته على جميع المستويات الاحترافية الأربعة لكرة القدم الإنجليزية ، بالإضافة إلى إيستلي في الدوري الوطني وروسينجتون وفريكلي في المستويين التاسع والعاشر من الدوري المحلي.

راشيان مورفي

بدأ اللاعب راشيان هيبورن مورفي مع فريق أستون فيلا حين كان عمره 16 عامًا وستة أشهر و 14 يومًا، في فوز نادر 4-0 على سندرلاند في موسم سجل فيه فيلا 38 نقطة فقط لتجنب الهبوط بصعوبة.

وبعد خمسة أهداف و 23 مباراة ، عادت هيبورن مورفي إلى كرة القدم الإنجليزية حيث وقع على سويندون تاون في سبتمبر 2022 .

خوسيه باكستر

كانت بداية خوسية باكستر مع فريق إيفرتون في موسم 2008-2009، حين كان عمره 16 عامًا ، ستة أشهر ، 19 يومًا، بعدما حل بديلاً في اليوم الافتتاحي حيث خسر إيفرتون 3-2 أمام بلاكبيرن روفرز.

لكن مسيرة لاعب الوسط المهاجم عانت من سلسلة من الانتكاسات ، وبعد مغادرته إيفرتون في 2012 كلاعب حر ، أمضى بعض الوقت في أولدهام أثليتيك وشيفيلد يونايتد قبل أن يتعرض لحظر تعاطي المخدرات لمدة 12 شهرًا قبل العودة مرة اخرى.

وأعقب العودة إلى أولدهام انتقال غريب إلى نادي ممفيس 901 إف سي من بطولة USL في الدرجة الثانية بأمريكا.

وأوقف باكستر حذاءه في عام 2021 بعد ثمانية أشهر بدون ناد في التاسعة والعشرين من عمره ، معترفًا بأنه لم يصل إلى إمكاناته.

آرون لينون

كانت بداية آرون لينون مع ليدز يونايتد ضد توتنهام في عام 2003، حين كان عمره (16 عاما، أربعة أشهر ، سبعة أيام)، حيث أمضى 16 موسمًا من مسيرته التي استمرت 18 موسمًا في الدوري الممتاز، ولعب 364 مباراة مع نادي شمال لندن وفاز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية في عام 2008.

وأصبح لينون الآن وكيلاً حراً بعد رحيله عن بيرنلي في نهاية الموسم الماضي.

يذكر أن لينون تزامل مع أحمد حسام ميدو في توتنهام،حين انتقل لينون إلى الفريق في عام 2005،و استمر معهم لـ 5 مواسم حيث كان يلعب ميدو خلال الفترة ما فين 2005 وحتى 2007.

إيزي براون

افتتح ايزي براون مشواره مع فريق وست بروميتش ألبيون حين كان عمره (16 عاما، ثلاثة أشهر ، 27 يومًا) في موسم 2012-2013، ولعب إيزي براون مرتين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقل براون إلى تشيلسي ، حيث خرج على سبيل الإعارة سبع مرات قبل أن ينضم إلى بريستون في صفقة انتقال مجانية في عام 2021، ومع نهاية الموسم الماضي اصبح لاعب بدون ناد.

هارفي إليوت

ظل هارفي إليوت صاحب الرقم القياسي كأصغر لاعب يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فولهام، قبل أن يصبح أيضًا أصغر لاعب في فريق ليفربول حين كان عمره (16 عاما ، شهر واحد) وذلك قبل أن يحطم هذا الرقم معجرة ارسنال بمشاركة أمام برينتفورد قبل أيام.

وكان اليوت جزءًا من الفريق الذين فاز بلقب الدوري وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2020 ، وكأس الرابطة والاتحاد الإنجليزي. كأس عام 2022.