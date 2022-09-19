نجم ريال مدريد يجيب على سؤال بشأن بنزيما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

أكد رودريجو جويس نجم ريال مدريد الإسباني أن زميله الفرنسي كريم بنزيما "من المستحيل تعويضه"، لكن اللاعب البرازيلي الدولي تعهد ببذل قصارى جهده لتعويض غياب هداف النادي الملكي.

وسجل رودريجو هدف التقدم للريال خلال الفوز في مباراة الديربي أمام أتلتيكو 2 /1 أمس الأحد، ليحافظ الفريق تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو انشيلوتي على العلامة الكاملة في صدارة الدوري الإسباني.

ولدى سؤاله في مقابلة مع منصة "موفي ستار" اليوم الإثنين عما إذا كان من الصعب تعويض بنزيما، قال رودريجو "دائما لدي الثقة، ولكن في الموسم الماضي سجلت أهدافا أكثر في نهاية الموسم، والآن سجلت الأهداف في البداية أيضا".

وأضاف "خرجت من موسم جيد للغاية وأريد أن أسير على نفس المنوال، لأن بمقدوري أن أتحسن".

وأشار "من المستحيل تعويض بنزيما، لكني أحاول وأعتقد أنني أؤدي بشكل جيد، يتوجب علي القول إنني أنجز الأمور بشكل مختلف عنه، لقد غيرنا أسلوب اللعب".