نجم برشلونة: فضلت تشافي على توخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

كشف لاعب كرة القدم الفرنسي الدولي جوليس كوندي السبب وراء تفضيله الانتقال إلى برشلونة الإسباني بدلا من تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات هذا الصيف، قائلا "فضلت حديث تشافي".

واختار كوندي الانتقال من أشبيلية إلى برشلونة هذا الصيف بعقد يمتد لخمس سنوات بعدما كان على وشك الانتقال لتشيلسي.

وقال مونشي مدير الكرة في إشبيلية وقتها إن كوندي لجأ إلى الانتقال لبرشلونة بعدما سحب تشيلسي عرضه بسبب "شكوك".

ولكن كوندي أكد في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية أنه من اتخذ القرار بعد استمالة من تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة.

وأوضح "أولا، انتقلت لناد ضخم، شهد أوقاتا جيدة، ولكنه تراجع قليلا في الآونة الأخيرة، أتيت إلى مشروع لن أسميه إعادة بناء، لأن لدينا بالفعل فريقا يستطيع المنافسة، ولكن بدلا من ذلك، يتم مداورته".

وأضاف "كنت راغبا في أن أكون جزءا من هذه الحركة وهذا المشروع، بحثا عن الألقاب، وحتى أعيد برشلونة إلى المكانة التي كان يحتلها دائما، بين أفضل الأندية".

وأشار "كانت هناك محادثة مع المدرب. تكلمنا عن كرة القدم وشعرت بثقة حقيقية منه، وأنه يعرفني جيدا، ويعرف طريقة لعبي وصفاتي، تحدثت أيضا مع توماس توخيل (المدير الفني السابق لتشيلسي) وشعرت أيضا أنه يريد انضمامي، لكنني ببساطة فضلت حديث تشافي".

وقدم تشيلسي بداية مهتزة في الموسم الحالي، وأقال توخيل مؤخرا بعد 20 شهرا قضاها المدرب الألماني في قيادة الفريق.

ورغم المشاكل المالية التي عانى منها برشلونة في الفترة الماضية، بدأ الفريق الموسم الحالي بقوة، حيث يحتل المركز الثاني خلف ريال مدريد في الدوري الإسباني بفارق نقطتين فقط بعد أول ست مباريات في المسابقة.

وكان برشلونة سجل كوندي بقائمته في نهاية أغسطس الماضي، بعد شهر من انتقاله إلى الفريق. وخاض اللاعب خمس مباريات مع الفريق وساهم في الحفاظ على نظافة الشباك في أربع من هذه المباريات.

والحقيقة أن برشلونة حافظ على نظافة شباكه في خمس من المباريات الست التي خاضها بالدوري الإسباني هذا الموسم حتى الآن، وكان الفريق احتاج إلى 21 مباراة في الموسم الماضي ليصل إلى هذا العدد من المباريات، التي لم تهتز فيها شباكه.

ويرى كوندي أنه مناسب لطريقة اللعب التي يطبقها تشافي في الفريق. وقال كوندي "عندما تحدثت إلى تشافي، قال لي إن إمكانياتي توائم خطط اللعب التي يطبقها على الفريق... رآني مناسبا لنظامه".

وأشار كوندي إلى أن تشافي صنع فارقا واضحا في أداء ونتائج برشلونة منذ توليه المسؤولية في وسط الموسم الماضي.