نوانيري يشعل الصراع بين كبار بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - أفادت تقارير صحفية بريطانية أن كل من ليفربول وتشيلسي، وقطبي مانشستر، سيتي ويونايتد، قد أظهروا اهتمامًا كبيرا بالتعاقد مع "أصغر لاعب في تاريخ بريميرليج" إيثان نوانيري، لاعب فريق آرسنال.

وبحسب موقع فوتبول لندن، فإن رباعي كبار إنجلترا، سيحاولون التعاقد مع لاعب الجانرز، على الرغم من عدم إمكانيته من توقيع عقد احترافي بعد، وهو ما قد يجعل جلبه لأحد هذه الأندية سهلًا بسبب ضعف المقابل المادي لمثل هذه التعاقدات.

وأصبح نوانيري أصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، بعدما حل بديلًا خلال لقاء آرسنال وبرينتفورد، والذي انتهى بفوز الضيوف بثلاثية نظيفة يوم الأحد.

جوهرة فريق آرسنال، نجح في تحطيم الرقم القياسي الذي كان يحمله لاعب ليفربول هارفي إليوت، والذي شارك في بريميرليج مع فريق فولهام في 2019، وكان بعمر 16 عامًا وشهر، ليأتي اللاعب الإنجليزي ويسجل مشاركته الأولى في الدوري وهو بعمر 15 عامًا و 181 يومًا فقط.

يذكر أن نوانيري المنتقل حديثًا لشباب آرسنال، شارك على مدار موسمين مع فريق تحت 18 عامًا، في 9 مباريات، بواقع 6 مباريات في الموسم الماضي، و3 في هذا الموسم.

الموسم الماضي، سجل 3 أهداف وصنع هدفين مع فريق تحت 18 عامًا، وهذا الموسم، شارك في 3 مباريات، سجل خلالهم هدف وصنع هدفين، كما شارك في مباراة واحدة مع فريق تحت 21 عامًا، وصنع هدف.

ومع المنتخب الإنجليزي تحت 16 عام، شارك نوانيري في 6 مباريات وسجل هدف، ومع منتخب إنجلترا تحت 17 عام، شارك في مباراة واحدة ولم يسجل.