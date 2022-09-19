رسميًا.. سيراميكا يضم محمد عادل لمدة 3 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، عن التعاقد مع محمد عادل لاعب وسط فريق الإسماعيلي، لمدة 3 مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع لاعب الإسماعيلي على عقود انتقاله لسيراميكا بطلب من مدرب الفريق، أحمد سامي.

وكان مسئولو الإسماعيلي، قد وافقوا على رحيل محمد عادل لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلى صفوف سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية مقابل ضم أحمد محسن ومحمد حسن إلى الدراويش.

يذكر أن الإسماعيلي قد تعاقد مع عدد من لاعبي فريق سيراميكا كليوباترا، وهم باسم مرسي وصالح جمعه ومحمد حسن بجانب أحمد محسن.