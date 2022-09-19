رسميًا.. الإسماعيلي يضم ظهير أيسر جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

تعاقد الإسماعيلي مع أحمد محسن ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا لمدة 3 مواسم قادمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب الموقع الرسمي للإسماعيلي، فإن أحمد محسن، صاحب الـ28 عامًا، رحب بارتداء قميص الدراويش دون فرض أية شروط.

وسبق لظهير الدراويش الجديد اللعب لأندية غزل دمياط وفاركو ومصر المقاصة وسيراميكا حيث لعب ما يزيد عن 90 مباراة بالدوري المحلي سجل خلالها 10 أهداف وصنع نحو 35 هدفًا من خلال عرضياته المتقنة.

وكان مسؤولو الإسماعيلي وافقوا على رحيل محمد عادل لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلى صفوف سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية مقابل ضم أحمد محسن ومحمد حسن إلى الدراويش.

والجدير بالذكر أن أحمد محسن هو رابع صفقة للإسماعيلي من صفوف سيراميكا، بعد الثلاثي باسم مرسي وصالح جمعة ومحمد حسن.