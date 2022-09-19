بعد انتهاء الإعارة.. الإسماعيلي يضم لاعب سيراميكا نهائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

أعلن مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، ضم محمد حسن، لاعب خط وسط سيراميكا كليوباترا، بشكل نهائي، لمدة 3 أعوام.

ولعب محمد حسن مع الإسماعيلي الموسم الماضي على سبيل الإعارة من سيراميكا كليوباترا.

وأشار الموقع الرسمي للإسماعيلي إلى أن إدارة الدراويش "لبت رغبة اللاعب في الانضمام إلى الفريق بصورة نهائية بعد انتهاء فترة الإعارة بنهاية الموسم الماضي".

واجتاز اللاعب الاختبار الطبي بنجاح ليتم التوقيع معه العقود بصفة رسمية، حسبما أفاد الموقع الرسمي.

ويعد محمد حسن هو ثالث المنضمين لصفوف الدراويش من سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التعاقد مع باسم مرسي وصالح جمعة.