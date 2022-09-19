رابطة الدوري الإسباني تحقق في هتافات عنصرية ضد فينيسيوس 

المنامة - ياسر ابراهيم - فتحت رابطة الدوري الإسباني تحقيقاً في واقعةٍ عنصرية خلال مباراةِ ديربي العاصمة بين ريال مدريد ومضيفهِ أتليتيكو.

وبحسبِ مصادر إعلامية إسبانية فإنّ الرابطة تحقق في هتافات عنصرية وجّهها جمهورُ أتليتيكو مدريد تجاه البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وأشارت الرابطة إلى أنّها سـتُعِّد تقريرا وتقدمُهُ إلى لجنةِ مناهضةِ العنف لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الإهانات العنصرية التي سُمعت قبل وأثناء الديربي.

كما سيتمُ التطرقُ إلى إلقاءِ جمهورِ أصحابِ الأرض لبعض الأشياء داخلَ أرضيةِ الملعب، رغم أنها لم تصطدم بأي لاعب.