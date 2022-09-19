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رابطة الدوري الإسباني تحقق في هتافات عنصرية ضد فينيسيوس 

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المنامة - ياسر ابراهيم - فتحت رابطة تحقيقاً في واقعةٍ عنصرية خلال مباراةِ ديربي العاصمة بين ومضيفهِ أتليتيكو.

وبحسبِ مصادر إعلامية إسبانية فإنّ الرابطة تحقق في هتافات عنصرية وجّهها جمهورُ أتليتيكو مدريد تجاه البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد. 

وأشارت الرابطة إلى أنّها سـتُعِّد تقريرا وتقدمُهُ إلى لجنةِ مناهضةِ العنف لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الإهانات العنصرية التي سُمعت قبل وأثناء الديربي. 

كما سيتمُ التطرقُ إلى إلقاءِ جمهورِ أصحابِ الأرض لبعض الأشياء داخلَ أرضيةِ الملعب، رغم أنها لم تصطدم بأي لاعب. 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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