الدوسري: الصراع الثلاثي مستمر والنصر ينافس على اللقب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد اللاعب الدولي السابق منصور الدوسري، لاعب فريقي الشباب والأهلي، أن مباريات دوري روشن بدأت تأخذ منحنى الصعوبة ولن تكون المباريات القادمة سهلة على فرق الصدارة التي رغم استمرارها في تحقيق الفوز إلا أنها حققته بصعوبة كبيرة.

وقال الدوسري «عانى فريق الشباب والهلال والاتحاد (ثلاثي الصدارة) في تحقيقهم للفوز الرابع على التوالي، حيث وجدوا صعوبة كبيرة من خلال استبسال الأندية التي واجهتها في دفاع عن مرماها محاوله الخروج بنقطة ثمينة».

العدالة والشباب

وأشار إلى أنه على الرغم من الهدف المبكر للشباب الذي جاء مع الدقيقة الرابعة والذي توقع بعده الجميع بأن الشباب سيواصل نتائجه الكبيرة، استطاع العدالة أن يقف ندا قويا أمام الشباب وقدموا مستوى كبيرا أحرجوا من خلاله الفريق الشبابي الذي كاد أن يفقد النقاط لولا براعة الحارس الكوري كيم سيونغ الذي أنقذ مرماه في أكثر من فرصة، مضيفا أن لاعبي الشباب لم يقدموا المستوى الذي ظهروا به في الجولات الثلاث الأولى والتي من خلالها استطاعوا أن يسجلوا 11 هدفا وبشباك نظيفة.

وأبان أنه من المتوقع أن تشكل عودة القائد الأرجنتيني إيفر بانيجا لصفوف الفريق قوة إضافية كبيرة خلال المباريات القادمة، حيث انتهت عقوبته وبالتالي سيكون متواجدا في مباراة الشباب القادمة أمام الفيحاء مطلع شهر أكتوبر المقبل.

الاتحاد والخليج وعودة حمدالله

وعن لقاء الاتحاد والخليج أوضح الدوسري أن الاتحاد كسب من هذه المباراة النقاط الثلاث وعودة حمدالله للمشاركة والتسجيل ولكنه خسر خدمات البرازيلي رومارينهو الذي تعرض لإصابة أجبرته على ترك الملعب والتي لم تتضح مدى قوتها حتى الآن، لافتا إلى أن الجماهير الرياضية على موعد مع الإثارة الجولة القادمة في المباراة التي تجمع العميد والنصر، والتي بدأ مدربا الفريقين الإعداد لها خلال فترة التوقف من حيث تجهيز المصابين والإعداد النفسي للاعبين.

ثلاثية الهلال في الوحدة رقم مخادع

وعن ثلاثية الهلال في مرمى الوحدة أكد أنه برغم الفوز الهلالي لكن هذه النتيجة تعتبر مخادعة، حيث عانى الزعيم كثيرا في هذه المباراة ولم يستطع أن يفتتح التسجيل سوى في الشوط الثاني وبعد مرور 13 دقيقة بواسطة موسى ماريجا الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليضيف بعد ذلك الهلال الهدفين الثاني والثالث مع الدقيقة (79) عبر أوديون إيغالو و(89) لوسيانو فييتو، مستغلا الانهيار الدفاعي في صفوف الوحدة التي قدمت شوط أول قويا هددت من خلاله مرمى الهلال، مبينا أن مهاجمو الوحدة لم يستغلوا الثقل الكبير في متوسط دفاع الهلال (علي البليهي ومحمد جحفلي) لكن قوة هجوم الهلال وامتلاكه لخبرة كبيرة هي من أخرجت الفريق فائزا للمباراة الرابعة على التوالي.

رباعية النصر في الباطن

وأوضح الدوسري أن الجميع رشح النصر لكسب نقاط الباطن لفارق الإمكانات والعناصر لمصلحة النصر ولعدم جاهزية الباطن على المستوى الفني والعناصري لمشاكل كثيرة واجهها الباطن من تسجيل لاعبين وعدم وجود اللاعب المحلي الجيد الذي بمقدوره مقارعة الأندية المجهزة بمحليين وأجانب وضعف الجانب اللياقي للاعبين كان واضحا على بعض لاعبيه مشيرا إلى أن النصر يملك مدربا كبيرا يعرف كيف يستخرج ما يملكه اللاعبون من خبرات وتمرس وقدرات فنيه على مستوى التشكيل الأساسي ودكة البدلاء، مضيفا أن عودة تاليسكا أعطت الفريق قوة إضافية هجومية فعاله حتى على مستوى تسجيل الأهداف بشكل عام والنتيجة متوقعه بحكم أن الباطن ليس جاهزا للدوري.