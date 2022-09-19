9 منتخبات تحجز مقاعدها في نهائيات كأس آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حجزت 9 منتخبات آسيوية لكرة القدم من فئة الشباب مقاعدها في نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما 2023، والمقرر إقامتها في أوزبكستان.

وتضمنت المنتخبات المتأهلة منتخبات السعودية، وقطر، واليابان، والأردن، وكوريا الجنوبية، وإندونيسيا، وعمان، وطاجيكستان، وإيران، في حين ينتظر تحديد متصدر المجموعة الثامنة والمقرر إقامة لقاءاتها خلال الفترة من 14 - 18 أكتوبر المقبل لتكتمل بذلك المنتخبات الحاصلة على المراكز الأولى في مجموعاتها.

وتتنافس المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني في كل مجموعة للحصول على بطاقة تأهل مخصصة لأفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، حيث ستحسم مع نهاية مباريات المجموعة الثامنة.

ونجح المنتخب السعودي في التأهل للنهائيات بعد فوزه على الصين الأحد بنتيجة 1-0، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما 2023 في أوزبكستان.