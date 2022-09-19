شكرا لقرائتكم خبر انطلاق التجمع الأول لحكام دوري روشن للمحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يشهد تجمع الحكام الذي يقام في مدينة جدة تحليل واستعراض أبرز اللقطات التي شهدتها مباريات الجولات الأربع الأولى من دوري المحترفين.ويتضمن عقد محاضرات وتدريبات حول تقنية حكم الفيديو المساعد VAR يقدمها المشرف على تقنية الـVAR في دوري يلو للمحترفين الأسترالي هاكان أناز، كما يشارك المحاضر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم علي الطريفي بتقديم عدد من المحاضرات التطويرية.
ومن المقرر أيضا أن تجرى خلال التجمع تمارين لياقية وتدريبات عملية على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.
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