انطلاق التجمع الأول لحكام دوري روشن للمحترفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق أمس التجمع الأول لحكام دوري روشن للمحترفين لموسم 2022/2023 الذي يستمر حتى الأربعاء 21 سبتمبر الجاري، تحت إشراف رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، السويسري مانويل نافارو، وبمشاركة مدير دائرة التحكيم فرهاد عبدالله.

ومن المقرر أن يشهد تجمع الحكام الذي يقام في مدينة جدة تحليل واستعراض أبرز اللقطات التي شهدتها مباريات الجولات الأربع الأولى من دوري المحترفين.

ويتضمن عقد محاضرات وتدريبات حول تقنية حكم الفيديو المساعد VAR يقدمها المشرف على تقنية الـVAR في دوري يلو للمحترفين الأسترالي هاكان أناز، كما يشارك المحاضر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم علي الطريفي بتقديم عدد من المحاضرات التطويرية.

ومن المقرر أيضا أن تجرى خلال التجمع تمارين لياقية وتدريبات عملية على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.