وديتان تجهزان العميد لموقعة مرسول بارك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يترقب مدرب الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو تقريرا عن حالة المصابين، البرازيلي رومارينهو والبرتغالي هيلدر كوستا والمدافع عمر هوساوي بعد خروجهم اضطراريا في مواجهة الخليج الأخيرة التي كسبها الفريق بهدفين نظيفين على ملعب الجوهرة بجدة، في الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين.

في حين من االمتوقع أن يتقدم مهاجم الاتحاد الجديد، محمد الصيعري، تدريبات الفريق التي تستأنف مساء اليوم على ملعب النادي، بعد أن أكمل اللاعب برنامجه التأهيلي اللياقي عقب الإصابة التي تعرض لها مع الفيصلي فريقه السابق قبل انضمامه إلى الاتحاد.

وكان عدد من اللاعبين الأجانب في صفوف نادي الاتحاد فضل قضاء إجازته خارج المملكة في ظل فترة التوقف الحالية.

وحدد البرازيلي إيجور كورونادو مدينة دبي الإماراتية لقضاء العطلة، بينما فضل المغربي عبد الرزاق حمد الله التواجد في مدينة آسفي المغربية «مسقط رأسه».

وسينخرط كل اللاعبين في تدريبات الفريق باستثناء المنضمين لمعسكرات المنتخبات، بعد أن تمتع اللاعبون بإجازة لمدة أربعة أيام.

وقرر سانتو، خوض وديتين خلال فترة التوقف، سيقف خلالهما على مستوى بعض البدلاء واللاعبين الشباب الذين سيعوضون غياب الدوليين والمصابين.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات على العدالة والرائد والخليج، وتعادل مع الاتفاق.

وسيرحل الاتحاد إلى الرياض لمواجهة النصر يوم الثاني من شهر أكتوبر المقبل على ملعب مرسول بارك لصالح الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.