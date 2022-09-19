أمريكا عودة للذكريات والإكوادور المواجهة الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض المنتخب السعودي الأول مباراتين خلال الفترة المقبلة (أيام الفيفا)، وذلك ضمن استعداداته لنهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر في الـ20 من نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يلعب الأخضر 6 مباريات استعدادية قبل خوضه أول لقاءاته في المونديال أمام الأرجنتين في 22 نوفمبر ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

وتخلو مباريات المنتخب من مواجهة أي منتخب أفريقي وذلك بسبب عدم وجود أي منتخب أفريقي في مجموعته التي تضم الأرجنتين وبولندا والمكسيك، وبالتالي تم اختيار مباريات تناسب هذه المجموعة، حيث سيلعب الأخضر مبارياته الإعدادية الست أمام الإكوادور وأمريكا والهندوراس وأيسلندا وبنما وكرواتيا وهي منتخبات من ثلاث قارات، أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

وسيكون اللقاء القادم للأخضر أمام الإكوادور وهو أول مواجهة بينهما والتي ستلعب على أرضية ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا بإسبانيا الجمعة المقبل الموافق 23 سبتمبر الحالي الذي يصادف اليوم الوطني الـ 92.

أما المواجهة الثانية فستكون مع منتخب أمريكا وهو لقاء بمثابة عودة للذكريات، حيث تقابل المنتخبان في 6 مباريات فاز الأخضر في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مباراتين.

سجل الأخضر 8 أهداف عن طريق فهد الهريفي ويوسف الثنيان وخالد مسعد وسامي الجابر(هدفين) وفهد الغشيان وفهد المهلل وسعيد العويران.

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى لكل اللاعبين الحاليين، حيث لم يسبق لأي لاعب أن واجه المنتخب الأمريكي في أي مباراة سواء رسمية أو ودية. يذكر أن أول مواجهة بين السعودية وأمريكا كسبها الأخضر بثلاثية نظيفة في بطولة كأس القارات 1992.

يشار إلى أن المنتخب الأمريكي يفتقد أربعة لاعبين، وكان يتوقع أن يكون لهم دور رئيس، وذلك عندما يتجمع الفريق لخوض آخر مباراتين إعداديتين قبل المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم «قطر 2022».

ويغيب عن قائمة الـ26 لاعبا التي اختارها المدير الفني جريج برهالتر، كل من أنطوني روبنسون ومايلز روبنسون والحارس زاك ستيفن والمهاجم تيموثي ويا، ويأتي غيابهم بسبب الإصابة.

الأخضر مع منتخب أمريكا:

