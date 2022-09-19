شكرا لقرائتكم خبر 41 % تنصب ماريغا أفضل لاعب بالجولة الرابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق المالي موسى ماريغا أفضل لاعب في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، وذلك في السباق الجماهيري الذي شارك فيه 7977 مصوتا.

وحصل لاعب الهلال على أعلى تصويت بنسبة 40.8%، متفوقا على أقرب منافسيه لاعب النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي حقق 30%.

وجاء في المركز الثالث لاعب الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله بـ 25.2%، وثالثا لاعب الشباب البرازيلي كارلوس جونيور بـ 2.8%.

وحصل لاعب الرائد المغربي محمد فوزير على 0.9%، ولاعب الطائي البرازيلي دينير على 0.3%.

وأسهم المالي موسى ماريغا في انتفاضة الهلال ضد الوحدة وتوج أفضليته في الشوط الثاني بهدف جميل سجله بتسديدة قوية جدا من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة الـ58 بعد هجمة قادها بنجاح باهر نجم الوسط سلمان الفرج.

وكان لموسى ماريغا أهداف حاسمة أسهمت بتتويج الهلال بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي، حيث لا تزال الجماهير الزرقاء تتذكر هدفه في مرمى الرائد الموسم الماضي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

نتائج التصويت:

موسى ماريغا 40.8%

أندرسون تاليسكا 30%

عبدالرزاق حمدالله 25.2%

كارلوس جونيور 2.8%

محمد فوزير 0.9%

دينير 0.3%