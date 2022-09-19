الهلال أم النصر؟.. كريستيانو رونالدو يوافق أخيرًا على العرض السعودي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة ”haber7“ التركية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قرر الموافقة على العرض السعودي الذي تبلغ قيمته 242 مليون يورو خلال الموسم القادم.

وقالت الصحيفة إن رونالدو (37 عاما) غيّر رأيه بالفعل، وبات انتقاله إلى الهلال أو النصر مؤكدا خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة ”ذا أتلتيك“ البريطانية بأن ونالدو رفض عرضاً مالياً ضخماً من نادي الهلال السعودي.

ومنذ انطلاق الموسم الحالي، لم يسجل رونالدو (الحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات) سوى هدف وحيد مع فريقه أمام فريق شيريف في الدوري الأوروبي، كما لم يصنع أي هدف مع مانشستر يونايتد خلال 8 مباريات بواقع 378 دقيقة.

ووفقاً لموقع "إرم نيوز"، كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل أيام عن رغبته في رؤية كريستيانو رونالدو، يلعب في أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين.

ورفضت أندية تشيلسي وبايرن ميونخ وبروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان التعاقد مع رونالدو الفترة الماضية.

وكان رونالدو قد عاد إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2021، قادما من يوفنتوس، وسبق له اللعب لسبورتينج لشبونة البرتغالي، كما لعب لريال مدريد 9 مواسم.

ويقول موقع ”transfermarkt“ إن رونالدو سجل 450 هدفا وصنع 131 في 438 مباراة مع ريال مدريد، وسجل 143 هدفا وصنع 62 في 338 مباراة مع مانشستر يونايتد، أما مع يوفنتوس فلعب رونالدو 134 مباراة سجل فيها 101 هدفا وصنع 22، علما انه سجل 117 هدفا في 189 مباراة مع منتخب البرتغال.

وحصل رونالدو على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، وحصل على جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم ”The Best“ مرتين عامي 2016 و2017.

يشار إلى أن الهلال السعودي ممنوع من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بقرار من غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية قضية النصر ضد الهلال ولاعبه محمد كنو.