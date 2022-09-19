شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يواصل تدريباته بمشاركة حجازى وكوكا استعدادا لوديتى النيجر و ليبيريا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته بفندق الإقامة ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لوديتي النيجر و ليبيريا، المقرر لهما يومي 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية.

وشارك في المران الثلاثي المحترف أحمد حجازي وطارق حامد وأحمد حسن كوكا، بالإضافة إلى باقي اللاعبين المتواجدين في المعسكر.

كما تواجد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في مران منتخب مصر الأول.