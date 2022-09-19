شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يضم أحمد محسن ظهير أيسر سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد النادى الإسماعيلي مع أحمد محسن، ظهير أيسر سيراميكا، لمدة 3 مواسم قادمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحب محسن، صاحب الــ28 عاما، بالانضمام إلى صفوف الدراويش دون فرض أية شروط، وانتهت الإجراءات التعاقدية بهدوء وسلاسة.

ولعب محسن لعدد من الأندية غزل دمياط وفاركو ومصر المقاصة وسيراميكا، حيث لعب ما يزيد على 90 مباراة بالدوري المحلي سجل خلالها 10 أهداف، وصنع نحو 35 هدفاً من خلال عرضياته المتقنة.

وكان مسئولو الإسماعيلي، قد وافقوا على رحيل محمد عادل، لاعب خط وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلى صفوف سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية مقابل ضم أحمد محسن ومحمد حسن إلى الدراويش.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي قد تعاقد حاليا مع لاعبين من سيراميكا كليوباترا، وهم: باسم مرسي وصالح جمعة ومحمد حسن بجانب أحمد محسن.