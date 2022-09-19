الامارات | أروابارينا يحفز اللاعبين الجدد في معسكر منتخب الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم بما قدمه لاعبو الفريق خلال مشاركاتهم مع أنديتهم في الجولات الثلاث الأولى من بطولة دوري أدنوك للمحترفين.

جاء ذلك خلال معسكر الفريق التدريبي، المقام حاليا في النمسا، ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لارتباطاته المقبلة.

ويشارك في المعسكر 24 لاعباً؛ حيث يستعد الفريق لأولى مبارياته الودية المقررة أمام منتخب باراجواي يوم الجمعة المقبل ضمن برنامج إعداد الفريق.

وحرص أروابارينا على أن يؤكد للاعبين أهمية هذا المعسكر في بداية مراحل إعداد الفريق، ورحب أروابارينا بالعناصر الجديدة المنضمة حديثاً لقائمة المنتخب، وأكد أن هذه المواهب قادرة على الانسجام سريعا مع اللاعبين القدامى بالفريق وتقديم الإضافة المطلوبة التي يحتاجها المنتخب في مختلف المراكز.

وأبدت العناصر الشابة سعادتها بالانضمام لصفوف المنتخب للمرة الأولى، وأعرب ثلاثي نادي العين سعيد جمعة وفلاح وليد وخالد البلوشي ولاعب نادي شباب الأهلي أحمد جميل عن بالغ امتنانهم لهذا الاختيار، مؤكدين أن وجودهم في صفوف الفريق يمنحهم دافعاً كبيراً لتقديم الأفضل وإثبات وجودهم.

وقال جاسم يعقوب لاعب نادي النصر، الذي عاد مجدداً لصفوف المنتخب، إنه كان ينتظر هذه اللحظة منذ فترة وسعى منذ بداية الموسم لتقديم كل ما بوسعه لاستعادة مستواه، وأكد أن اللعب مع المنتخب يمنحه ثقة أكبر في ظل وجود عناصر مميزة تساعده على الظهور بشكل مختلف.