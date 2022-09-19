برسالة خاصة.. محمد صلاح يودع الملكة إليزابيث الثانية

الشارقة - اميمة ياسر -

ودع النجم العربي المصري، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا الراحلة، بتغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

ونشر صلاح صورة للملكة إليزابيث الثانية، معلّقاً عليها قائلاً: "اليوم، يودع شعب بريطانيا العظمى والعالم جلالة الملكة إليزابيث الثانية للمرة الأخيرة، إحياءً لـ إرثها وخدمتها الجليلة، مشاعري مع العائلة المالكة في هذا اليوم التاريخي والعاطفي"

وشيعت اليوم الإثنين جنازة الملكة إليزابيث الثانية من قاعة كنيسة وستمنستر وسط لندن، قبل أن يتم إنزال الجثمان ليوارى الثرى إلى القبو الملكي في كنيسة سانت جورج بالعاصمة.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية يوم الخميس الثامن من سبتمبر الجاري عن عمر ناهز الـ96 عامًا.

وفي وقت سابق، قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تأجيل منافسات الجولة السابعة من مسابقة "البريميرليج" بعد وفاة الملكة وذلك في بيان رسمي أصدرته الرابطة.