شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن التعاقد مع محمد حسن ثلاثة مواسم مقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، بصفة رسمية إجراءات التعاقد مع محمد حسن لاعب خط وسط فريق سيراميكا كليوباترا لمدة ثلاثة مواسم مقبلة. نجح محمد حسن فى اجتياز الاختبار الطبي ليتم حسم كافة الأمور التعاقدية في ظل رغبته بالانضمام لصفوف الدراويش خلال الميركاتو الصيفي. وواصل مسئولو الإسماعيلي صفقاته المميزة وإبرام تعاقدات من العيار الثقيل سعيًا لإعادته لموقعه الطبيعي منافساً وحاصداً للألقاب. ومن المقرر أن ينتظم محمد حسن بالتدريبات خلال فترة الإعداد في الساعات القليلة القادمة تمهيداً للإعتماد على جهوده.

محمد حسن