شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. تصعيد حارس مرمى فريق 2006 وكولر يقود تدريبات فنية وخططية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه المسائي اليوم على ملعب التتش، استعدادًا للموسم الجديد الذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.
وعقد مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين داخل التتش قبل انطلاق المران، كما حرص على الاجتماع بجهازه المعاون، وذلك ضمن الجلسات التنسيقية التي يجريها بشكل يومي مع معاونيه.
واشتمل مران الأهلي على فقرة إحماء قبل خوض تدريبات الكرة والتي اشتملت على جانب فني وخططي.
وشهد مران الفريق مشاركة الحارس عمر كامل حارس فريق "2006" مع الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، الذين أدوا تدريباتهم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.
وواصل أحمد نبيل كوكا تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات تحت إشراف الجهاز الطبي وفقًا للبرنامج الخاص به.
ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجاري.
يذكر أن الأهلي يخوض مرانه على فترتين يوميًّا بملعب التتش، بعد تطبيق نظام اليوم الكامل في فترة الإعداد.