شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة المنتخب الوطنى الأول استعدادًا لوديتى النيجر وليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة محمد أبو العلا مسحة كورونا لأفراد الجهاز الفني وجميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر وجاءت نتيجتها سلبية. ويستعد منتخب مصر لوديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما يومي 23 و27 في الثامنة مساءً باستاد الإسكندرية. وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا قائمة وديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية، وتضم 27 لاعبًا وهم : حراسة المرمى محمد الشناوي أحمد الشناوي محمد صبحي الدفاع كريم فؤاد عمر جابر علي جبر أحمد حجازي محمد عبد المنعم أسامة جلال محمود الونش محمد حمدي أحمد أبو الفتوح خط الوسط حمدي فتحي طارق حامد أيمن أشرف محمود حمادة إمام عاشور إسلام عيسى أحمد سيد زيزو محمد إبراهيم الهجوم محمد صلاح عبد الرحمن مجدي أحمد حسن كوكا مروان حمدي مصطفى محمد عمر مرموش محمود حسن تريزيجيه