شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يلتقى كامل أبو على رئيس النادى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، لمناقشة استعدادات الفريق الأول لكرة القدم للموسم الكروي الجديد، وخطة مجلس الإدارة للنادي المرحلة المقبلة بمختلف المجالات الرياضية والإنشائية والاجتماعية.

وأشاد المحافظ بالصفقات الأخيرة التي عقدها مجلس الإدارة، برئاسة كامل أبو علي، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالموسم المقبل، لتحقيق أحلام وطموحات جماهير النادي العظيمة، ومؤكدًا أن جماهير بورسعيد المخلصة والوفية لناديها تستحق كل خير وجهد من أجل إسعادهم خلال الفترة المقبلة.

وأكد محافظ بورسعيد بان الكل يعمل علي قلب رجل واحد خلال الفترة المقبلة، من أجل وضع النادي المصري في مكانته الطبيعية كأحد أعرق وأقدم الأندية الشعبية ليس فقط محليًا ولكن أيضًا على مستوى القارة الأفريقية، مُعربًا عن ثقته في المجلس الحالي لتحقيق التنمية والتطور المنشود رياضيًا واجتماعيًا وانشائيًا.

