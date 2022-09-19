شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يستقبل طارق حامد وكوكا وأحمد حجازى بمعسكر المنتخب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على استقبال اللاعبين المحترفين الذين انضموا للمنتخب اليوم وهم أحمد حسن كوكا لاعب ألانيا سبور التركي وطارق حامد وأحمد حجازي لاعبي اتحاد جدة السعودي.

ويستعد منتخب مصر لوديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما يومي 23 و27 في الثامنة مساءً باستاد الإسكندرية.



فيتوريا



فيتوريا



فيتوريا

وجاءت القائمة التي اختارها فيتوريا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي

خط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح.



خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور.



خط الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.

واستبعد فيتوريا كل من: أحمد عادل ومروان عطية ثنائي لاعب الاتحاد السكندري وشادي حسين مهاجم الأهلي الجديد وأحمد شريف لاعب فاركو وناصر منسي لاعب البنك الأهلي وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي وأحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي، بجانب نبيل عماد دونجا المصاب.