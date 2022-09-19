شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: شادي حسين خضع لفحوصات طبية شاملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن شادي حسين لاعب الفريق خضع اليوم لفحوصات طبية شاملة اشتملت على إجراء أشعة متعددة وتحاليل، وذلك ضمن الخطوات التي اتبعها النادي في الملف الطبي لكل لاعبي الفريق للتحضير للموسم الجديد.
وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على الترحيب بشادي حسين على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش في أول تواجد له بعد انضمامه رسميًّا لصفوف الفريق قادمًا من نادي سيراميكا كليوباترا بعقد لمدة خمسة مواسم قادمة.
وسبق أن أجرى لاعبو الأهلي فحوصات طبية شاملة وقياسات بدنية وعضلية واختبارات لقوة التحمل، والاختبارات الخاصة ببصمة القدم، وفقًا لأفضل المعايير العالمية المتبعة في أكبر الأندية الأوروبية والتي تسهم في التوقع المبكر لاحتمالات التعرض للإصابة، وبالتالي اتخاذ بعض التدابير التي تمنع حدوث الإصابات.