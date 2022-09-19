شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انتظام شريف وأفشة فى التدريبات الجماعية للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمد شريف ومحمد مجدي أفشة لاعبا الأهلي تدريباتهما المنفردة ضمن برنامجهما التأهيلي على هامش تدريبات الفريق الحمر فى إطار التحضيرات لمنافسات الموسم الجديد.

وينتظم الثنائي شريف وأفشة فى تدريبات الأهلي الجماعية تدريجياً، على أن يحصلا على أجزاء قصيرة من تدريبات الكرة، وهو ما سيتحدد خلال الـ48 ساعة القادمة بعد الاختبارات التى سيخضع لها الثنائي فى تدريبات الأهلي الجماعية.

وحصل محمد شريف ومحمد مجدي أفشة على راحة ‏من التدريبات التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب التتش، وذلك وفقًا للبرنامج التأهيلي الخاص ‏بالثنائي والذي يشتمل على المشاركة في أجزاء من التدريبات الجماعية لتجهيزهما للعودة ‏الكاملة للتدريبات.‏

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، إن حالة شريف وأفشة مطمئنة من الناحية ‏الطبية وإنهما حصلا اليوم على راحة، على أن يعودا غدًا للمشاركة في التدريبات والاطمئنان ‏بشكل كامل على جاهزيتهما.‏

وخضع أفشة لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية بعد إجرائه عملية «فتق في جدار البطن» ‏بأحد ‏المستشفيات ‏بمدينة 6 أكتوبر، بينما قام محمد شريف بتنفيذ برنامج تأهيلي، بعد تعرضه ‏لإصابة في العضلة الضامة، وشهدت ‏الفترة الأخيرة تحسن حالة الثنائي بشكل كبير.‏

ويخوض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 ‏سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم ‏‏29 سبتمبر الجاري.‏