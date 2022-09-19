شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نصرة عيد لاعبة يد الأهلى بقطع فى "وتر" أصابع اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيبت نصرة عيد عبد الملك، لاعبة كرة اليد بالنادى الأهلى، بقطع فى وتر أحد أصابع اليد، لتبتعد عن الملاعب فى مباريات الفريق المقبلة.

وتخضع نصرة لعدد من الفحوصات الطبية لتحديد العلاج ومدة غيابها عن الملاعب.

وشهدت الجولة الماضية من دورى سيدات اليد فوز كل من: 6 أكتوبر على هليوبوليس 31/19، والشمس على مدينة نصر 18/53، والطيران على اتحاد الشرطة 17/40، والأهلى على المعادى 20/30، والزمالك على منوف 9/46، وسموحة على أصحاب الجياد 25/59، وسبورتنج على الزهور 25/32، والجزيرة على هليوليدو 24/31.