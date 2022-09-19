شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يعوض غياب زيزو أمام إيليكت التشادى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، لتشكيل فريقه الأساسى أمام إيليكت التشادى في إياب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته يوم 25 أكتوبر الجارى، لتعويض غياب أحمد سيد زيزو نجم الفريق والمنضم لمعسكر المنتخب الوطنى.

يأتى ذلك نظرا لتواجد أحمد سيد زيزو فى معسكر المنتخب الوطنى الذى يتخلله مباراتان وديتان أمام النيجر وليبيريا، والذى يستعد فيهما الفراعنة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتهما 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية .

وابتعد أوباما بشكل نهائي عن مباريات الفريق الأخيرة في كافة البطولات بعد هبوط مستواه الفني بشكل كبير وعدم استطاعته ترجمة الفرص التي تتاح أمام المنافسين بشكل كبير .

كان الزمالك قد حقق فوزا على إيليكت التشادى فى لقاء الذهاب بهدفين دون مقابل أحرزهما شيكابالا وأحمد سيد زيزو.

ومن المقرر أن يجرى البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك بعض التغييرات التكتيكية فى تشكيلة الفريق لإراحة عدد من اللاعبين الأساسيين، بالإضافة لمنح الفرصة لبعض اللاعبين الاحتياطيين للتعبير عن أنفسهم قبل خوض غمار مباريات الدورى للموسم الجديد.