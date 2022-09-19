شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك ينضمون غدا لمعسكر المنتخب استعدادا لمواجهتى النيجر وليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم لاعبو الزمالك الدوليون غداً، الثلاثاء، لمعسكر المنتخب الوطني فى برج العرب، بعد العودة من الكاميرون عقب مواجهة إيليكت التشادي باستاد أحمدو أهيدجو، فى ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا .

واختار الجهاز الفنى للمنتخب رباعى الزمالك "زيزو والونش وأحمد فتوح وإمام عاشور" بالإضافة لمحمد صبحى لمعسكر الفريق الوطنى.

وكشف الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة روى فيتوريا، عن قائمة وديتى النيجر وليبيريا، المقرر لهما 23 و27 سبتمبر الجارى باستاد الإسكندرية.

وتضمنت قائمة منتخب مصر المعلنة لاعبين من 13 ناديا، يتصدرها الزمالك بـ6 لاعبين يليه الأهلى وبيراميدز بـ5 لاعبين لكل منهما.

ونستعرض قائمة الـ13 ناديا الممثلين لقائمة مصر:

الزمالك: محمد صبحي، عمر جابر، محمود الونش، أحمد أبو الفتوح، إمام عاشو، أحمد سيد زيزو

الأهلى: محمد الشناوي، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، حمدى فتحي، أيمن أشرف

بيراميدز: أحمد الشناوي، على جبر، أسامة جلال، محمد حمدي، إسلام عيسى

اتحاد جدة: أحمد حجازي، طارق حامد

الإسماعيلى: عبد الرحمن مجدى

فاركو: محمود حمادة

سيراميكا: محمد إبراهيم

المصرى: مروان حمدى

ليفربول: محمد صلاح

ألانيا سبو: أحمد حسن كوكا

نانت: مصطفى محمد

فولفسبورت: عمر مرموش

طرابزون سبور: محمود حسن تريزيجيه