شادي حسين يجري فحوصات طبية شاملة استعدادًا للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن
قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، إن شادي حسين، لاعب الفريق الجديد، خضع اليوم الإثنين، لفحوصات طبية شاملة، استعدادًا للموسم الجديد.
وأوضح أبوعبلة، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن الفحوصات اشتملت على إجراء أشعات متعددة وتحاليل، ضمن الخطوات التي اتبعها النادي في الملف الطبي لكافة لاعبي الفريق للتحضير للموسم.
وحرص لاعبو الأهلي والجهاز الفني على الترحيب بشادي حسين على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش في أول تواجد له بعد انضمامه رسميًّا لصفوف الفريق قادمًا من نادي سيراميكا كليوباترا بعقد لمدة 5 مواسم قادمة.
وسبق أن أجرى لاعبو الأهلي فحوصات طبية شاملة وقياسات بدنية وعضلية واختبارات لقوة التحمل، والاختبارات الخاصة ببصمة القدم، وفقًا لأفضل المعايير العالمية المتبعة في أكبر الأندية الأوروبية والتي تسهم في التوقع المبكر لاحتمالات التعرض للإصابة، وبالتالي اتخاذ بعض التدابير التي تمنع حدوث الإصابات.