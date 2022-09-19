شادي حسين يجري فحوصات طبية شاملة استعدادًا للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، إن ‏شادي حسين، لاعب الفريق الجديد، خضع اليوم الإثنين، لفحوصات طبية شاملة، استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح أبوعبلة، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن الفحوصات اشتملت على إجراء أشعات ‏متعددة وتحاليل، ‏ضمن الخطوات التي اتبعها النادي في الملف الطبي لكافة لاعبي الفريق ‏للتحضير للموسم.‏

وحرص لاعبو الأهلي والجهاز الفني على الترحيب بشادي حسين على هامش مران الفريق ‏الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش في أول تواجد له بعد انضمامه رسميًّا لصفوف ‏الفريق قادمًا من نادي سيراميكا كليوباترا بعقد لمدة 5 مواسم قادمة.‏

وسبق أن أجرى لاعبو الأهلي فحوصات طبية شاملة وقياسات بدنية وعضلية واختبارات ‏لقوة ‏التحمل، والاختبارات ‏الخاصة ببصمة القدم، وفقًا لأفضل ‏المعايير العالمية المتبعة في أكبر ‏الأندية الأوروبية والتي ‏تسهم في التوقع ‏المبكر لاحتمالات التعرض للإصابة، وبالتالي اتخاذ ‏بعض التدابير التي تمنع ‏حدوث ‏الإصابات.‏