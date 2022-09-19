دي بروين يمنح جريليش روشتة النجاح مع سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - قام البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب فريق مانشستر سيتي، بالدفاع عن زميله في الفريق، الإنجليزي جاك جريليش، موضحًا أن الأخير لا يستحق كل تلك الانتقادات التي وجهت إليه مؤخرًا.

وانضم جريليش إلى مانشستر سيتي خلال موسم الانتقالات الصيفي قبل الماضي، قادمًا من فريق أستون فيلا، مقابل قرابة الـ100 مليون جنيه استرليني بحسب تقارير الصحف الإنجليزية.

لكن نجم الفيلانز، لم يقنع بآداءه حتى الآن مع السيتيزنز، ليواجه العديد من الانتقادات من جانب الجماهير والنقاد أيضًا.

من جانبه، قام دي بروين بالحديث عن زميله بالفريق، في تصريحات نقلتها "ديلي ميل" الإنجليزية قائلًا: "اللاعبون الإنجليز يواجهون ضغطًا كبيرًا هنا، أشعر أنني لاعب أجنبي، عندما أقوم بالسهر في مكان معين، يكون أمرًا عاديًا، لكن مع اللاعب الإنجليزي، ستجد الصحافة في كل مكان".

وأضاف كيفين: "أعتقد أن سبب الانتقادات الكبير هو أسلوب حياة جيرليش، هو أحد هؤلاء الإنجليز الكلاسيكيين، يفضل السهر والشرب، لكنه أيضًا لاعب محترف ويهتم بالتدريبات بشكل رائع للغاية، أنه ملتزم جدًا داخل الملعب".

وأتم دي بروين حديثه قائلًا: "أكن كل الاحترام والتقدير لجيرليش، لقد كان رائعًا مع فريق أستون فيلا قبل أن يأتي إلينا، وأيضًا بعدما جاء لعب مباريات كبيرة، هناك تعد الضغوط أقل لأن الخسارة لن تعني الكثير، أما هنا في سيتي، فإن خسارة مباراة قد تؤدي لضياع الدوري، ولهذا نواجه انتقادات عنيفة إذا لم نفز، على جيرليش التكيف مع هذا الاختلاف وعدم الاكتراث كثيرًا بما يقال عنه في الصحف، هذا هو سبيله لمواصلة النجاح".