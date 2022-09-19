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مران الأهلي.. تصعيد حارس جديد.. كوكا يواصل التأهيل.. وكولر يعقد محاضرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
واصل فريق الأهلي تحضيراته للموسم الجديد بمران مسائي، اليوم على ملعب التتش تحت قيادة المدير الفني مارسيل كولر، استعدادا لمواجهة الاتحاد المنستيري في دور الـ32 بدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وحرص مارسيل كولر مدرب الأهلي على عقد محاضرة مع اللاعبين داخل التتش قبل انطلاق المران، اعقبه الاجتماع بجهازه المعاون، وذلك ضمن الجلسات التنسيقية التي يجريها بشكل يومي مع ‏معاونيه.‏

وشارك عمر كامل حارس فريق 2006 في مران الأهلي، مع الثلاثي علي ‏لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، الذين أدوا تدريباتهم تحت إشراف يانكون ميشيل ‏مدرب الحراس.‏

وواصل أحمد نبيل كوكا تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات ‏تحت إشراف الجهاز الطبي وفقًا للبرنامج الخاص به.‏

ومن المقرر أن يخوض الأهلي 3 مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم ‏‏21 ‏سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش ‏يوم ‏‏29 سبتمبر الجاري.‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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