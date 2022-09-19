مران الأهلي.. تصعيد حارس جديد.. كوكا يواصل التأهيل.. وكولر يعقد محاضرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
واصل فريق الأهلي تحضيراته للموسم الجديد بمران مسائي، اليوم على ملعب التتش تحت قيادة المدير الفني مارسيل كولر، استعدادا لمواجهة الاتحاد المنستيري في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
وحرص مارسيل كولر مدرب الأهلي على عقد محاضرة مع اللاعبين داخل التتش قبل انطلاق المران، اعقبه الاجتماع بجهازه المعاون، وذلك ضمن الجلسات التنسيقية التي يجريها بشكل يومي مع معاونيه.
وشارك عمر كامل حارس فريق 2006 في مران الأهلي، مع الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، الذين أدوا تدريباتهم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.
وواصل أحمد نبيل كوكا تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات تحت إشراف الجهاز الطبي وفقًا للبرنامج الخاص به.
ومن المقرر أن يخوض الأهلي 3 مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجاري.