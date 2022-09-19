نجم بايرن يفتح باب الرحيل.. ومانشستر يونايتد يترقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

اعترف الفرنسي بنيامين بافارد، ظهير بايرن ميونخ، بتلقيه عروضًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فاتحًا الباب أمام إمكانية انتقاله في المستقبل إلى أحد الأندية التي فاوضته.

وارتبط اسم بافارد بالرحيل عن بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وأشارت التقارير إلى أن مبلغ 30 مليون إسترليني قد يكون كافيًا لإقناع النادي البافاري بالتخلي عن لاعبه الفرنسي.

وكانت تقارير صحفية كشفت في وقت سابق أن مانشستر يونايتد مهتم بالحصول على خدمات بافارد في الصيف.

وقد يحتاج إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، لتدعيم الجبهة اليمنى في يناير المقبل بضم بافارد لخلق منافسة بينه ودييجو دالوت، في ظل ابتعاد آرون بيساكا عن الصورة في الوقت الحالي.

وقال بافارد في تصريحات لـ"تيلي فوت" اليوم الإثنين "تلقيت عروضًا عدة من خلال وكيل أعمالي، لكن تربطني علاقة جيدة مع مدربي، تحدثنا وأوضح لي أنني ضمن خططه، وأني لاعب مهم للفريق، لذلك لم أرحل".

وأضاف "ربما أنتقل إلى أحد هذه الأندية التي فاوضتني في يوم من الأيام، فأنت لا تعرف أبدًا ما يخبئه المستقبل، مازال لدي عامًا في بايرن ميونخ، بعد ذلك لدينا الوقت للحديث عن المستقبل".

وخاض بافارد مع بايرن 8 مباريات في كل البطولات منذ بداية الموسم الجاري، سجل خلالها هدفين، ولم يصنع أي هدف.