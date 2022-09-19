أول تعليق من ليفاندوفسكي بعد الهزيمة من بايرن

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي برشلونة أن مباراته أمام بايرن ميونيخ، كانت الأصعب له على الإطلاق، مشيرًا أنهم كانوا يستحقوا على الأقل التعادل.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها "فوتبول إكسبريس": "مباراة بايرن كان يجب أن نفوز بها، أو على الأقل نتعادل".

وأضاف ليفا: "مباراة بايرن هي درس لنا، قبل المباراة لم نكن نتوقع أن نتمكن من فرض أسلوبنا وأن نصنع الكثير من الفرص، هذه المباراة أظهرت أننا قادرون على القيام بذلك وعلى خلق الفرص في المباريات الصعبة، صحيح أننا ارتكبنا أخطاء لكني أكرر بأن هذه المباراة أظهرت بأنه يمكننا تقديم الكثير".

وأشار: " لم أكن خائف من استقبال جماهير بايرن لي، لأنني كنت أتوقع ما سيحدث، لأن بعد أن وقعت العقد مع برشلونة سافرت إلى ميونيخ والتقيت بمشجعي بايرن ورأيت ما قالوه لي وكيف تعاملوا معي".

وأردف: "جمهور بايرن جمهور ذكي جداً، يعرف كيف يفرق بين المكتوب في الصحافة وبين الحقيقة".

واختتم: "لكن هذه المباراة، كانت أيضًا تحديًا كبيرًا بالنسبة لي، تلك العودة بعد كل شيء، من المستحيل إيقاف كل هذه المشاعر فجأة، لم تكن مجرد مباراة رياضية بالنسبة لي، بل كانت أيضًا مباراة عاطفية".

وخسر برشلونة أمام بايرن ميونيخ في المباراة التي أقيمت خلال الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.