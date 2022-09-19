نجم آرسنال يواجه خطر الغياب عن ليفربول.. ما السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

بات البرازيلي جابرييل جيسوس، مهاجم آرسنال، مهددًا بالغياب عن فريقه في مباراة ليفربول ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" في أكتوبر المقبل، بسبب الإيقاف.

ويقدم جيسوس أداءً مميزًا منذ انتقاله إلى آرسنال في بداية الموسم الجاري، حيث سجل 4 أهداف، وصنع 3 في 7 مباريات بالدوري الإنجليزي.

وسجل جيسوس هدفًا ليقود آرسنال للفوز على برينتفورد بثلاثية نظيفة أمس الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

لكن المهاجم البرازيلي تلقى بطاقة صفراء، هي الرابعة له هذا الموسم.

وفي حال تلقى جيسوس بطاقة صفراء جديدة في مباراة توتنهام هوتسبير، المقرر إقامتها في الأول من أكتوبر المقبل، ضمن الجولة التاسعة، فإنه سيغيب عن موقعة ليفربول، للإيقاف بسبب حصوله على 5 بطاقات صفراء، حسب تقارير عديدة أبرزها لشبكة "ليفربول إيكو".

وقتها، سيضطر ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، للاعتماد على إيدي نكيتياه بدلا من جيسوس أو تغيير طريقة اللعب.