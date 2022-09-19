"مودريتش الجديد".. ليفربول وآرسنال يتنافسان على جوهرة شاختار

محمد اسماعيل - القاهرة - دخل فريق ليفربول في صراع شرس مع نظيره آرسنال، من أجل ضم موهبة فريق شاختار، ميخايلو مودريك، الذي جلب أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بعد أداءه القوي مع فريقه الأوكراني خلال أول جولتين بدور المجموعات، لدوري أبطال أوروبا.

ولن يقل ثمن "نيو مودريتش" عن 30 مليون يورو، وهو الثمن الذي رفضته إدارة شاختار، من جانب إيفرتون الذي كان يرغب في ضمه خلال موسم الانتقالات الصيفي المنصرم.

من جانبها، تفكر إدارة آرسنال هي الأخرى في جلب اللاعب خلال الميركاتو الشتوي بيناير، ولكن بحسب التقارير القادمة من إنجلترا، فإن ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، سيحاول اقناع اللاعب بارتداء قميصه بداية من العام المقبل.

ونجح صاحب الـ21 عامًا، في تسجيل هدفين خلال الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال، ليثبت أنه لاعب جدير بثقة كبار الأندية العالمية.

وكان الجناح المتألق قد اعترف بأنه يحلم باللعب في الدوري الإنجليزي، قائلًا في حوار سابق: "أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي، أعتقد أن كل شخص يحلم بذلك، أرسنال فريق رائع ويمتلك مدربًا ممتاز للغاية، وأحب طريقة اللعب التي يقدمونها".

وواصل: "سيكون من الصعب أن أقول لا للدوري الإنجليزي، لكن انتقالي إلى بريميرليج ليس قراري وحدي، أنا مرتبط بعقد مع فريق شاختار، وهو فريق كبير أيضًا".

يذكر أن آرسنال يضع مودريك في مقدمة أولوياته في يناير، بعد فشل التعاقد مع رافينيا الذي انتقل إلى برشلونة الإسباني، كما ترغب إدارة ليفربول في جلب اللاعب خلال يناير، لإنقاذ الموسم الذي بدأه رفاق صلاح بشكل ضعيف.