توخيل يقترب من العودة للتدريب.. عبر بوابة عملاق ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - تفكر إدارة فريق بايرن ميونخ الألماني، في التعاقد مع مدرب تشيلسي السابق توماس توخيل، من أجل تولي قيادة البافاري خلال الموسم الجاري، بعد البداية السيئة للمدرب يوليان ناجلسمان.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مدرب تشيلسي المقال مؤخرًا، هو أبرز الأسماء المطروحة على طاولة بايرن ميونخ، والذي قد يعجل تواجد أسمه بين الخيارات المتاحة، برحيل المدرب الشاب الحالي للفريق البافاري.

بايرن ميونخ الذي قدم أداءً قويًا بدوري الأبطال، بالفوز في أول جولتين بمجموعة الموت، أمام إنتر ميلان الإيطالي، وبرشلونة الإسباني، لم يحقق الفوز في آخر 4 مباريات، بالدوري الألماني.

ويحتل صاحب الرقم القياسي للفوز بالبوندسليجا، المركز الخامس في جدول الترتيب، برصيد 12 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن صاحب الصدارة، يونيون برلين.

من جانبه، قام المدير الرياضي حسن صالح حميديتش، بالحديث عن غضبه من المستوى الذي ظهر به الفريق حتى الأن مع المدرب الشاب ناجلسمان.

وربما تواجد صاحب الـ49 عامًا، الذي سبق له العمل مع أندية أوجسبورج وبروسيا دورتموند بألمانيا، كمدرب حر في الوقت الحالي، سيشكل تهديدًا على بقاء ناجلسمان في موقعه كمدير فني للعملاق البافاري.

كما قال أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، أن النادي غير راض عن النتائج المخيبة للفريق في الدوري الألماني مؤكدًا "النادي غير راض عن الأداء، علينا الخروج من هذا الموقف".

وأضاف الحارس التاريخي للمانشافت قائلًا: "ربما يكون الاعتقاد قد ترسخ بأن بايرن يهيمن على الدوري الألماني، وأنه لا داعي للقلق.. لكن الأمور تغيرت، علينا القلق من طموح باقي الأندية التي تعمل بجد".

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات فإن بايرن ميونخ فشل في تحقيق الفوز بالدوري الألماني للمباراة الرابعة على التوالي، بعد تعادله في 3 مباريات وخسارة، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ موسم 2000/2001.

يذكر أن يوليان ناجلسمان، البالغ من العمر 35 عامًا، قد تولى تدريب بايرن ميونخ في يوليو 2021، ويرتبط بعقد حتى نهاية موسم 2026.