شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يضم أحمد داوودا لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو نادى حرس الحدود رسميا ضم أحمد داوودا لاعب المقاولون العرب فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين استعدادا للموسم الجديد من الدوري الذي ينطلق 16 أكتوبر المقبل.

وأنهي العميد علاء السعدني، مدير التعاقدات بالنادى، كافة الإجراءات التعاقدية مع اللاعب لبدء فترة الإعداد مع الفريق بقيادة أحمد أيوب.

وكان النادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز قد أعلن عن 3 صفقات لتدعيم صفوف الفريق مع محمود صلاح وأحمد عامر ومصطفي جمال ويواصل النادي إبرام تعاقداته خلال هذه الفترة لتدعيم الفريق.

ويسعى مجلس إدارة الحرس لتدعيم الفريق بصفقات قوية تمهيدًا للظهور بشكل جيد خلال الموسم القادم وتحقيق الأهداف بالتواجد في دائرة الأضواء والشهرة.