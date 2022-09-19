شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. "الساندا والأساليب" أنواع رياضة الكونغ فو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكونغ فو رياضة وفن من الفنون القتالية التى ظهرت فى الصّين قبل انتشارها فى جميع أنحاء العالم، وهو واحد من الأساليب القتالية التى لها أسلوب خاص وشهرة كبيرة وتعتمد على الوقت والجهد والتمارين الإيجابية، وبدأت هذه الرياضة تأخذ البزوغ فى أوّل بداياتها فى جمهورية الصين الشعبية فى مقاطعة خنان وتحديدًا فى معبد شاولين.

وللكونغ فو أنواع وأقسام هى الساندا والأساليب، وهى كالتالى..

السان شو:أو ما يعرف بالساندا وهو النوع الذي يحمل في طيّاته معاني الحماية الذاتية والقتال من أجل الدفاع عن النفس، والأساس في هذا القسم يتمّ بناؤه على ليونة العمود الفقرى و قوة التحمل . الأساليب :والهدف منه هو عرض جمال اللعبة ، وتعتمد الأساليب على عدد من الضربات والأوضاع المختلفة والتي يقوم بها اللاعبون بشكل منتظم ومتّفقٍ عليه بكامل القوة واللياقة والمرونة والتركيز العالي، وتستخدم هذه الأساليب من أجل عمليات التدريب وتنمية القدرات العقلية، ويندرج تحتها أسلوب الأفعى والنسر والأسلوب الجنوبي والشمالي وغيرها من الأساليب المختلفة لرياضة الكونغ فو.