شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يفرض غرامة على البث المباشر للمباريات دون "إذن مكتوب " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد اليد فرض عقوبة على أى نادٍ يقوم بعمل بث مباشر لأى مباراة فى أى مرحلة سنية تقام على صالته دون إذن مكتوب من الاتحاد.

وكشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن اقتصار حضور مباريات المحترفين للموسم الجديد التى انطلقت الجمعة الماضى على حاملى بطاقات الاتحاد وأعضاء الأندية المشاركة فقط.

وتوج فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى أول بطولات هذا الموسم ، بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاث أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.