7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الاثنين، العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها استقالة سعفان الصغير وانضمام طارق حامد وكوكا لمعسكر المنتخب فى برج العرب.

شادى حسين يظهر فى مران الأهلى للمرة الأولى وممر شرفي لاستقباله.. صور

شارك شادى حسين، الوافد الجديد للنادى الأهلى، فى المران الصباحى للمارد الأحمر للمرة الأولى منذ انضمامه بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر التى تستعد لوديتى النيجر وليبيريا.\

تنازل محمد عادل، لاعب النادى الإسماعيلى، عن 75% من مستحقاته المادية لدى القلعة الصفراء لإتمام الصفقة التبادلية مع سيراميكا. واتفق مسئولو النادى الإسماعيلى مع نظرائهم في سيراميكا على إجراء صفقة تبادلية، تتضمن استغناء الدراويش عن جهود محمد عادل مقابل التعاقد مع ثنائى سيراميكا أحمد محسن ومحمد حسن.

كشف مصدر بمنتخب مصر أن محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، كان من ضمن الحراس الأساسيين فى قائمة المنتخب لمعسكر سبتمبر، وأن عدم استدعاء عواد للمعسكر الحالى يرجع لرغبة المنتخب فى ترك الحارس للمشاركة مع الزمالك فى مباراة الإياب أمام إيلكت سبورت بطل تشاد، بسبب وجود حراس صغار السن فى الزمالك خلال الفترة الحالية بعد رحيل محمد أبو جبل ومن قبله محمود جنش، ولأهمية المباراة التى تحدد الفريق الصاعد لدور الـ16 للبطولة. اعتذر سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى النادى الإسماعيلى، عن عدم الاستمرار مع الفريق الأول بسبب خفض راتبه الشهرى. وكان سعفان الصغير مدرباً للفريق الأول، وحين تم رحيله وعودته لقطاع الناشئين طلب استمرار راتبه كما كان مع الفريق الأول، ورفض المساواة مع زملائه فى القطاع، وتقدم باعتذار عن عدم الاستمرار فى منصبه بداعى تعنت المشرفين على قطاع الناشئين فى تخفيض راتبهم.

عقد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، اجتماعاً تنسيقياً اليوم مع عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات، ومارك كلاتنبرج المسؤول عن التحكيم المصرى، لمناقشة ترتيبات الموسم الجديد.

توقع الشافعى صالح، رئيس نادى أسوان، أن الجابونى ماليك إيفونا لاعبه الجديد سيكون مفاجأة الدوري المصرى بالموسم المقبل. وقال الشافعى صالح فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أشكر محافظ أسوان على الدعم الكبير للفريق ونأمل بتقديم أداء مميز مع ربيع ياسين".